Formateurs: twittergedrag benoemd, maar geen regels afgesproken

Na opnieuw gedoe over een post van Geert Wilders op X, het vroegere Twitter, hebben de betrokkenen het er “met z’n allen kort over gehad” aan de formatietafel. Dat zeggen formateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf. Wilders haalde woensdag in een tweet hard uit naar VVD’er Eric van der Burg. De vier formerende partijen hebben hun zegje erover gedaan, maar er zijn geen afspraken gemaakt.

Van Zwol: “Alle vier fractievoorzitters hebben benoemd wat er is gebeurd. Hebben benoemd wat ze ervan vinden. En hebben ook uitgesproken hoe ze daar onderling beter mee kunnen omgaan.” PVV, VVD, NSC en BBB hebben volgens hem “de bereidheid uitgesproken om onderling gewoon goed contact met elkaar te houden”. Of dat gedoe om uitingen op (sociale) media over en weer kan voorkomen, is niet duidelijk.

Nadat Van der Burg zijn blijdschap had uitgesproken dat er geen kabinet-Wilders zou komen, reageerde de PVV-leider fel op X. Hij noemde staatssecretaris en Kamerlid Van der Burg een “eng mannetje”, en sprak zijn hoop uit dat hij “snel opkrast”. VVD-leider Yeşilgöz was niet te spreken over die “ongepaste” tweet. Ze baalt dat ze steeds moet reageren op ophef: “Dit moet echt ophouden.”