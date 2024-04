Organiseren NAVO-top kost Nederland zeker 95 miljoen euro

Het organiseren van de NAVO-top volgend jaar kost het kabinet zeker 95 miljoen euro. Dit geld komt uit een speciaal potje voor internationale samenwerking. Er zijn al kosten gemaakt voor de voorbereiding, zoals de huur van de locatie en het boeken van hotelkamers, blijkt uit de Voorjaarsnota.

Het was al bekend dat Nederland de NAVO-top van volgend jaar zou organiseren. Volgens De Telegraaf is de keuze zoals verwacht gevallen op Den Haag als gaststad.

In 2024 en 2025 gaat in totaal 95 miljoen euro naar de top, bevestigt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Dat departement legt zelf 20 miljoen euro bij. De andere 75 miljoen euro komt uit het speciale potje. Dat wordt verdeeld over de departementen die kosten zullen maken voor de voorbereiding: Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Zaken zelf. Er komen mogelijk ook nog kosten van Defensie bij, wat het ministerie binnen de eigen begroting moet oplossen.

“Indien noodzakelijk” kan er nog eens naar het budget gekeken worden op een later moment.

In 2014 organiseerde Nederland een grote top over nucleaire veiligheid, waar ook de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama bij aanwezig was. Voor die top is indertijd zo’n 24 miljoen euro uitgetrokken.