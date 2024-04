Kunstenaar Siwani maakt slavernijmonument Den Haag

Kunstenaar Buhlebezwe Siwani uit Zuid-Afrika mag een monument over de slavenhandel maken. Dat moet op het Lange Voorhout in het centrum van Den Haag worden geplaatst, niet ver van het Binnenhof. Volgens de gemeente moet het monument “een plek worden waar mensen naartoe willen gaan en zich getroost voelen door erkenning van het slavernijverleden”.

Het beeld van Siwani heet Remember Our United Beginning, herdenk ons verenigde begin. Haar ontwerp kreeg de voorkeur boven de plannen van twee andere kunstenaars. De gemeente had de drie schetsen voorgelegd aan bijna zeventig nazaten van mensen die tot slaaf waren gemaakt.

Den Haag had in 2022 excuses aangeboden voor de rol van de stad in kolonialisme en slavernij. De hofstad zat in de tijd van de slavenhandel en de verovering van de koloniën niet in het bestuur van de Vereenigde Oostindische Compagnie of de West-Indische Compagnie. Maar omdat de Staten-Generaal, de stadhouders en later het staatshoofd in Den Haag zetelden, kwamen veel besluiten over de koloniën uit Den Haag.

Een commissie had ook voorgesteld om het monument op het Lange Voorhout neer te zetten. Die straat is niet alleen vlak bij alle regeringscentra en Paleis Noordeinde, maar vormt ook de route van de Glazen Koets op Prinsjesdag.