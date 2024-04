Meer desinformatie verwacht door kunstmatige intelligentie

Kiezers zullen door de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) veel vaker worden blootgesteld aan desinformatie, onjuiste berichten die bewust zijn gemaakt om mensen te beïnvloeden. Dat verwacht demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken). “We moeten ervan uitgaan dat de intensiteit van desinfo de komende periode heel erg gaat toenemen. We ain’t seen nothing yet. Dat zal ons op een heel andere schaal druk houden”, zei hij in een debat met de Tweede Kamer.

Door kunstmatige intelligentie zijn “de impact en de massiviteit” van desinformatie de afgelopen tijd al “enorm toegenomen”, zei De Jonge. Maar hij ziet ook meer mogelijkheden om desinformatie met AI geautomatiseerd tegen te gaan. Hoe dat zou moeten gebeuren, liet de minister in het midden.

Door de gevaren van desinformatie willen Europese landen samen een aanpak ontwikkelen. Nederland heeft zich “onmiddellijk gemeld” voor die werkgroep, zegt De Jonge. “Dat moet allemaal nog vorm en inhoud krijgen, dat is nog niet uitgewerkt. Maar we willen daar wel bij zijn, want we willen daar in de voorhoede zitten. We doen al een hoop, maar we moeten nog meer.”