ProRail: ook dit jaar veel hinder voor treinreizigers

Nederlandse treinreizigers moeten ook dit jaar rekening houden met verstoringen op het spoor. Daarvoor waarschuwt spoorbeheerder ProRail bij de presentatie het donderdag gepresenteerde jaarverslag over 2023.

De eerste maanden van dit jaar beloven weinig goeds. De prestaties waren zo onder de maat dat ProRail een boete kan verwachten als ze niet snel verbeteren. Op dit moment is de spoorbeheerder “druk bezig om vast te stellen welke maatregelen nodig zijn”.

ProRail erkent dat de prestaties zowel vorig jaar als dit jaar achterblijven. “Wij vinden dit heel vervelend voor de reizigers. Zij moeten kunnen rekenen op een betrouwbare dienst. Dat moet anders en daarom voeren we sinds begin 2024 met prioriteit verbetermaatregelen door.” Maart en begin april laten volgens het bedrijf al de eerste voorzichtige verbeteringen in de reizigerspunctualiteit zien.

Uit het jaarverslag blijkt dat ProRail vorig jaar meer werk dan ooit heeft laten uitvoeren. Zo is gewerkt aan onder meer het opheffen van onbeveiligde spoorwegovergangen, het reduceren van geluid rond het spoor en een duurzame bedrijfsvoering.

In 2024 moeten meer dan vierhonderd projecten worden uitgevoerd op het spoor. Het spoornetwerk dateert grotendeels van vlak na de Tweede Wereldoorlog en heeft volgens ProRail-topman Voppen dringend groot onderhoud nodig. “Tegelijkertijd willen we het spoornetwerk uitbreiden voor meer en beter treinverkeer.”

Een belangrijke oorzaak van storingen op het spoor zijn tijdelijke snelheidsbeperkingen die van kracht worden als op het spoor defecten zijn aangetroffen. “We streven er dan naar om deze reparaties versneld uit te voeren. Als dat niet kan, overleggen we met de vervoerder of we de snelheidsbeperkingen tijdelijk opnemen in de dienstregeling.” Voor juni van dit jaar staan er weer twee van deze snelheidsbeperkingen gepland op het hoofdrailnet.

In de eerste maanden van 2024 nam ook het aantal storingen toe door incidenten waar ProRail geen invloed op had, zoals verkeersongelukken, spoorlopers of dieren op het spoor. ProRail onderzoekt wat hiervan de oorzaak is en overweegt meer flitscamera’s te plaatsen.

Het aantal ernstige storingen in de eerste maanden van dit jaar liep op tot 156. Voor 2024 is afgesproken dat op jaarbasis niet meer dan 520 van dit soort storingen mogen voorkomen, anders dreigt een boete.

De Tweede Kamer wil nog voor de zomer weten hoe de prestaties op het spoor verbeterd kunnen worden. ProRail voert daarover momenteel gesprekken met de NS.