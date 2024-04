Rechter staat gaswinning bij Schiermonnikoog voorlopig niet toe

De gaswinning op de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog gaat voorlopig niet door. De rechtbank in Den Haag heeft de vergunning voor de aanleg van een boorplatform vernietigd wegens diverse tekortkomingen.

De rechters hebben onder meer problemen met de manier waarop tijdens de bouw de stikstofdepositie in de duinen van het Waddeneiland gecompenseerd zou worden. Bovendien ontbreekt een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen’ over de invloed van het onderwatergeluid tijdens de bouw op zeehonden die in het gebied leven.