Yeşilgöz geërgerd over tweet Wilders: ‘dit moet echt ophouden’

VVD-leider Dilan Yeşilgöz is niet te spreken over een tweet van Geert Wilders, die daarin demissionair staatssecretaris Eric van der Burg beschreef als een “eng mannetje”. Ook hoopte hij dat Van der Burg “snel opkrast”. Wilders tweette dat, omdat de staatssecretaris in een debat zijn blijdschap had uitgesproken dat er geen kabinet-Wilders 1 gaat komen.

Yeşilgöz zegt “te balen” dat zij telkens op ophef moet reageren en noemt de tweet van Wilders ongepast. “Dit moet echt ophouden”, verzuchtte ze donderdag voorafgaand aan formatieonderhandelingen. Ze zei de zaak verder binnenskamers te willen bespreken met de PVV-leider. Of zij Van der Burg heeft aangesproken op zijn opmerking, wil ze niet zeggen. Ze had gewild dat Wilders haar had gebeld om zijn ongenoegen te uiten, in plaats van dat te delen op X.

Ook NSC-leider Pieter Omtzigt noemt de tweet van Wilders ongepast. Tegelijkertijd kan hij ook de opmerking van Van der Burg niet plaatsen. Omtzigt vindt het eigenlijk vooral tijdverspilling om te reageren op tweets en uitspraken die politici tijdens debatten maken.

“Dat is niet mijn hoofdtaak. Mijn hoofdtaak is op dit moment om te kijken hoe we een nieuwe regering kunnen vormen. Op basis van het volwassen politiek beleid.”

Wilders verdedigt dat hij slechts op “een harde manier afstand nam” van de opmerking van Van der Burg. “En wat anderen daar dan weer van vinden, dat zal me worst zijn.”