Zuid-Holland wil antisemitisme ‘op volle kracht’ bestrijden

De provincie Zuid-Holland heeft een plan gemaakt om antisemitisme aan te pakken. “We hebben nu de handvatten om aan de slag te gaan, met als doel om antisemitisme op volle kracht te bestrijden”, zei gedeputeerde Meindert Stolk (cultuur, CDA) tijdens een commissievergadering. Daarin werd de uitwerking besproken van het verzoek dat de leden van Provinciale Staten begin vorig jaar deden aan het college.

Het dagelijks provinciebestuur kreeg via een unaniem aangenomen motie de opdracht om te onderzoeken hoe Zuid-Holland kan bijdragen aan bewustwording en het terugdringen van antisemitisme. Het college van Gedeputeerde Staten kwam afgelopen zomer met een eerste voorstel. Dat werd op aandringen van de volksvertegenwoordigers recentelijk aangescherpt, met name op het gebied van educatie. De andere actiepunten zijn ontmoetingen faciliteren rond dit thema, iets wat bijvoorbeeld op Bevrijdingsdag al gaat gebeuren in het provinciehuis, en onderzoek laten doen.

“Het zijn kleine stapjes en het is nooit genoeg”, zei Stolk. “Maar we zijn wel echt de goede dingen aan het doen. Wat ons betreft, is er geen ruimte voor antisemitisme. Punt. Of nog beter: een uitroepteken.” Jaap Smit, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, las begin deze maand in de Statenvergadering al een statement voor met daarin namens het provinciebestuur “een hartgrondige veroordeling” van “groeiend antisemitisme in onze samenleving”.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) meldde vorige week dat het afgelopen jaar bijna 2,5 keer meer incidenten van Jodenhaat in Nederland heeft geregistreerd dan het jaar ervoor. Vooral na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober en de daaropvolgende oorlog in Gaza nam het aantal “explosief” toe. Vrijwel alle partijen in de Zuid-Hollandse Staten maken zich hier zorgen over. “Ik weet dat wij dit hier vanavond niet even gaan oplossen. Maar deze drie actielijnen zijn wel een goed begin”, zei fractievoorzitter Arne Weverling van de VVD.