1 op 5 huurders Amsterdam betaalt 35 procent loon of meer aan huur

De gemeente Amsterdam maakt zich zorgen over het aantal mensen dat in een te dure huurwoning woont. Uit nieuw woningmarktonderzoek over 2023 komt naar voren dat wonen in de hoofdstad weer duurder is geworden en dat een op de vijf huurders meer dan 35 procent van hun netto-inkomen kwijt is aan huur.

Vooral mensen die pas zijn verhuisd moeten veel huur betalen en dit probleem doet zich voornamelijk voor in de particuliere sector. Daar besteedt een op de drie huishoudens meer dan 35 procent van het inkomen aan huur. Bij de woningcorporaties is dit een op de acht.

De gemeente stelt dat vooral mensen met een laag of middeninkomen in de knel komen. Volgens het onderzoek wordt 12 procent van de dure huurwoningen (met een maandelijkse huur van meer dan 1175,72 euro) bewoond door mensen met een laag inkomen. 16 procent wordt bewoond door middeninkomens. Van de middeldure huurwoningen (tussen 808,06 en 1175,72 euro) wordt ongeveer een kwart bewoond door huishoudens met een laag inkomen.

De gemeente meldt dat er nu meer dure woningen te huur of te koop zijn dan er mensen met hoge inkomens zijn. “Vanwege de woningnood betekent dit dat steeds meer mensen een duur huis kopen of huren, terwijl ze dit nauwelijks kunnen betalen.” Ook de komende jaren zal dit het geval zijn, waarschuwt de gemeente.