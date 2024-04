Marcouch hoopt op Kamer nu er geen verbod koranverbrandingen komt

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch hoopt dat de Tweede Kamer “zijn verantwoordelijkheid” neemt nu het kabinet geen verbod wil instellen op het verbranden van de koran bij demonstraties of acties. Hij benadrukte bij Nieuwsuur dat in ieder geval het veiligheidsaspect bij demonstraties onderzocht wordt, maar hij had liever meer gezien.

Volgens Marcouch is het demonstratierecht “heilig en de hoeksteen van onze democratie”, maar er moeten ook grenzen gesteld worden. Hij pleitte bij Nieuwsuur voor het verbieden van “haatdaden”, zoals ook discriminatie verboden is. Onder haatdaden valt volgens de Arnhemse burgemeester bijvoorbeeld het verbranden van korans of het verbranden van regenboogvlaggen.

Demissionair ministers Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) en Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) lieten de Tweede Kamer vrijdag weten dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de grenzen van het demonstratierecht. Volgens hen is een onderzoek nodig gezien het toenemende aantal demonstraties waarbij bewust de grenzen zouden worden opgezocht of overtreden.

Een verbod op koranverbrandingen zoals in Denemarken zien De Jonge en Yeşilgöz niet zitten, maar ze houden wel in de gaten welk effect het verbod daar heeft.