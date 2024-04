Harbers: Schiphol doet niets onoorbaars met opkopen stikstofruimte

Luchthavenexploitant Schiphol Group doet niets “onoorbaars” door stikstofrechten van boeren op te kopen, aldus demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). “Men handelt gewoon binnen de regels.”

Vrijdag werd bekend dat het bedrijf opnieuw stikstofrechten heeft opgekocht. Dit keer van twee boerenbedrijven in Zuid-Holland. De stikstofrechten zijn gekocht voor het vliegveld Rotterdam The Hague Airport dat voldoende stikstofrechten moet hebben om een natuurvergunning te krijgen.

“Je weet dat als je in Nederland stikstofruimte nodig hebt, dat dat in de meeste gevallen betekent dat je andere bedrijven, vaak boerderijen, moet opkopen”, zegt de bewindsman. “Schiphol is een zelfstandige NV die dit soort beslissingen kan nemen.”

Toen Schiphol eerder de stikstofrechten van boeren kocht was er scherpe kritiek in de Tweede Kamer. Die wilde dat het kabinet zou voorkomen dat de luchthavenexploitant nog meer stikstofrechten zou opkopen. Het kabinet wil het eerste recht op aankoop van stikstofrechten krijgen.

Schiphol gaat volgens de minister niet in tegen dit voornemen. “Daar maken we onderscheid tussen de overheid zelf en bedrijven.” Schiphol is een zelfstandig bedrijf, benadrukt hij. Dat de Staat grootaandeelhouder is in Schiphol maakt in dit geval volgens Harbers niets uit.