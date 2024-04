Lijst kabinet met grond en panden voor asielopvang naar provincies

Het kabinet heeft een lijst opgesteld met grond en gebouwen van het Rijk, die kunnen worden gebruikt voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Daarover hebben demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en de ministers Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) vrijdagochtend overleg gehad, zei Van der Burg voor de ministerraad. Die lijst gaat vrijdag naar de commissarissen van de Koning.

Zij kunnen die dan delen met de burgemeesters in hun provincie. “Als die burgemeesters zeggen dat ze dat wel wat vinden, kunnen ze dingen in gang gaan zetten”, zei Van der Burg. Het is daarna aan de burgemeester om de omgeving in te lichten. “Pas dan ga ik er met u over praten”, zei hij tegen journalisten.

Als burgemeesters aangeven dat zij op de grond of in de gebouwen van het Rijk geen asielzoekers willen opvangen, houdt het niet direct op. “De lijst is zodanig dat ook als een aantal mensen geen ja zegt er toch nog mogelijkheden zijn”, zei Van der Burg.

Maandag maakte de staatssecretaris bekend dat er voor 1 juli 12.000 extra opvangplekken voor asielzoekers nodig zijn.