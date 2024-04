In Nederland gezochte Belgische drugscrimineel opgepakt in Berlijn

Een Belgische topcrimineel die ook in Nederland werd gezocht is opgepakt in Berlijn. De 48-jarige man stond hoog op de opsporingslijst van Europol.

Hij woonde onder een valse identiteit in Berlijn. Donderdagavond werd hij in Duitsland opgepakt na samenwerking tussen politie-eenheden in Nederland, België en Duitsland. De 48-jarige Tom M. moet in Nederland nog een gevangenisstraf uitzitten van elf jaar voor drugshandel en voor het witwassen van zwart geld. In België staat nog acht jaar celstraf op hem te wachten.

De Duitse rechtbank zal beslissen of de drugscrimineel wordt uitgeleverd aan België of Nederland. Beide landen hebben om zijn uitlevering gevraagd.

Tom M. zat eerder in de cel in Dubai en was sinds 2020 voortvluchtig. Hij wordt gezien als een spilfiguur in de bende van de Nederlandse drugsbaron Piet S., ook bekend als “de Ouwe” of de “Haagse godfather”. Piet S. werd in 2020 opgepakt en is vorig jaar in Nederland veroordeeld tot zeventien jaar cel.