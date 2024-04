Ouwehands Dierenpark eerste dierentuin in Nederland met koala’s

Drie koala’s zijn vrijdag aangekomen in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Ze zijn vanaf donderdag te zien voor bezoekers. Het is voor het eerst dat een dierentuin in Nederland koala’s heeft.

Ouwehands gaat meedoen aan een fokprogramma om de diersoort in stand te houden. Het heeft een speciaal verblijf voor de dieren gebouwd. De drie komen uit de San Diego Zoo in de Verenigde Staten.

Koala’s komen in het wild alleen in Australië voor. Door onder meer bosbranden en overstromingen is de populatie van de buideldieren in de afgelopen jaren sterk afgenomen.