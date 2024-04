Jetten wacht formatieoverleg af, ziet wel kans GL-PvdA en VVD

D66-leider Rob Jetten wacht af waar de formerende partijen mee komen, maar mocht het toch stuklopen tussen de PVV, VVD, NSC en BBB dan denkt hij dat eerst VVD-leider Dilan Yeşilgöz en GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans “een kopje koffie moeten gaan drinken, want zij zijn allebei nodig als je naar een andere combinatie gaat kijken”.

Timmermans zei donderdag tegen het AD dat de formerende partijen naar “alternatieven moeten kijken” als ze er voor 1 juni niet uit zijn. Hij gaf bij Nieuwsuur ook aan dat hij de optie openhoudt om met de VVD in gesprek te gaan. Voorafgaand aan de verkiezingen vond de GroenLinks-PvdA-leider het nog ingewikkeld om met de VVD te gaan samenwerken als de liberalen groter zouden zijn. Maar de partij van Timmermans heeft een zetel meer dan de VVD en zou dan het initiatief krijgen.

Jetten wijst op de lelijke dingen die ze tijdens de campagne over elkaar hebben gezegd en denkt dat “als de lucht niet geklaard is” tussen de twee partijen het “niet zoveel zin heeft om naar alternatieve combinaties te kijken”. Hij pint zich niet vast op 1 juni, zoals Timmermans doet. De D66-leider gaat uit van de deadline voor de formateurs, die tot medio mei de tijd hebben gekregen de onderhandelingen te voeren.

Jetten is “heel benieuwd naar de stand van hun gesprekken”. Maar voor nu roept hij de formerende partijen op om “serieus te gaan onderhandelen in plaats van ruzie te maken via de sociale media”.