Belgische drugsbaron Tom M. in Berlijn aangehouden

De 48-jarige Belgische drugsbaron Tom M. is donderdag in Berlijn aangehouden. De Nederlandse politie meldt dat hij sinds 2020 op de vlucht was. Hij moet in Nederland nog een celstraf van elf jaar uitzitten voor handel in cocaïne, heroïne en witwassen. In België wacht hem nog een celstraf van acht jaar.

De politie noemt M. een “gewiekste groothandelaar of importeur van onder andere cocaïne”. Hij stond lange tijd op de website Europe’s Most Wanted.

Tijdens een inval in een Spaanse villa in september 2020 wist hij net de dans te ontspringen. “In de jaren daaropvolgend was de veroordeelde de rechercheurs telkens een stap voor en dwong hij de opsporingsdiensten tot het uiterste.”

Volgens de politie kon M. in Berlijn worden aangehouden door nauwe samenwerking tussen politiediensten van Duitsland, België en Nederland. De Duitse rechtbank zal beslissen of M. eerst aan België of aan Nederland wordt overgeleverd.