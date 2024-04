Kabinet gaat geen verbod op verbranding koran instellen

Het kabinet gaat geen verbod instellen op het verbranden van de koran bij demonstraties of acties. Het ziet daar geen aanleiding toe, schrijven demissionair ministers Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) en Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer.

Dit zal het kabinet schriftelijk laten weten aan de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, die vorige maand om een landelijk verbod op koranverbrandingen vroeg.

Het schenden van een koran is in Nederland niet strafbaar gesteld, schrijven de bewindslieden aan de Kamer. Dat geldt ook voor andere geschriften en boeken die als heilig worden gezien. De bewindslieden wijzen er daarnaast op dat blasfemie (smadelijke godslastering) tien jaar geleden is geschrapt uit het Wetboek van Strafrecht.

Schending van de koran of een ander heilig geschrift kan de rechter wel meewegen als er strafbare feiten zijn begaan. Het in het openbaar schenden van een koran vinden de bewindslieden een “verwerpelijke, provocerende en aanstootgevende actie”.