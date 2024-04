NS-personeel spreekt reizigers zaterdagavond toe tijdens actie

NS-medewerkers spreken reizigers zaterdagavond toe, tijdens de drie minuten dat treinen stilstaan en stationswinkels sluiten als actie tegen geweld. Het omroepbericht is te horen in alle 190 stilstaande treinen en stations, om 22.30 uur. Het is op dat tijdstip precies een week geleden dat een groep jongeren een hoofdconductrice van de NS mishandelde.

In het bericht, waar ook een video bij zit, delen treinpersoneel, beveiligers en medewerkers van stationswinkels hun ervaringen met agressie. De NS wil met het bericht en de actie benadrukken dat agressie tegen spoorwegmedewerkers moet stoppen. De actie heeft als motto #wijstaanstil.

De Vakvereniging Voor Machinisten en Conducteurs (VVMC) roept al haar leden op om zaterdagavond deel te nemen aan de actie. Veel van hen zijn sowieso al aanwezig omdat ze aan het werk zijn. Maar de bond vraagt ook niet-werkende collega’s om naar een standplaats te komen, het liefst in uniform. Het bestuur van de VVMC, waar ook de mishandelde conductrice lid van is, doet ook mee.

Regionale streekvervoerders en stadsvervoerders sluiten zich zaterdagavond ook aan bij de actie door hun bussen, treinen en trams drie minuten stil te zetten.

Afgelopen jaar registreerde de NS 1042 geweldsincidenten tegen medewerkers, een stijging van 8 procent vergeleken met 2022. Het gaat om bedreigingen, bespugen of fysiek geweld. Ook hadden NS-medewerkers afgelopen jaar ruim 2300 keer te maken met verbale agressie, zoals schelden en beledigen.