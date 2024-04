Ollongren kijkt ook naar Nederlandse Patriots voor Oekraïne

Defensie onderzoekt of het samen met andere landen een Patriot-systeem naar Oekraïne kan sturen, zegt demissionair minister Kajsa Ollongren. Dat is noodzakelijk volgens haar omdat er niet zoveel van die systemen zijn.

Oekraïne vraagt het Westen al langer om meer luchtverdediging tegen Russische aanvallen. De NAVO heeft besloten dat landen dergelijk materieel ook mogen leveren als ze daardoor onder de norm van de NAVO voor hun eigen luchtverdediging komen.

“We kijken echt naar alles”, zei Ollongren voor aanvang van de ministerraad. “We denken wel dat dat zal moeten in samenwerking met andere landen.” Later deze dag is er nog een extra Oekraïne-NAVO-raad. Daar zullen landen nieuwe hulp aan Oekraïne toezeggen.

Eerder heeft Nederland twee lanceerinrichtingen en raketten van het Patriot-systeem aan Oekraïne geleverd. Andere landen leverden toen het bijbehorende radarsysteem voor de installatie. Duitsland liet deze week weten een Patriot-systeem naar Oekraïne te sturen.

Ook in de Tweede Kamer wordt aangedrongen op het sturen van meer hulp naar Oekraïne. “Oekraïne heeft dringend meer luchtverdediging nodig. Daarom moet Nederland maximale flexibiliteit en creativiteit toepassen om samen met partnerlanden meer Patriot-systemen en raketten aan Oekraïne te leveren”, twitterde Ruben Brekelmans (VVD).