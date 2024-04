Leden GroenLinks en PvdA buigen zich over verdere samenwerking

De leden van GroenLinks en PvdA kunnen elkaar zaterdag weer beter leren kennen. Op een dubbel congres in Apeldoorn buigen ze zich over de vraag op welke manier hun partijen de samenwerking kunnen voortzetten, die in 2021 langzaam in gang is gezet. Eerder hadden de leden van de linkse partijen al ruimhartig ingestemd met een gezamenlijk verkiezingsprogramma en kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Ook voor de Europese verkiezingen in juni is één GroenLinks-PvdA-programma gemaakt.

De partijen houden hun eigen congressen vlak na elkaar in hetzelfde gebouw, waarna een gezamenlijke afsluiting volgt. De partijbesturen hebben dan al een gelijkluidende motie aan hun eigen leden voorgelegd. Daarin wordt onder meer opgeroepen om het links-progressieve verhaal verder uit te werken en te zoeken naar een intensievere samenwerkingsvorm. Het kan daarbij gaan om een blijvende alliantie, een nieuwe partij of een fusie. De leden van de twee partijen kunnen daarover meedenken in ledengesprekken die in 2025 zullen plaatsvinden. Een besluit over de inhoud en vorm wordt in 2026 gepland.

Mochten er voor die tijd vervroegde verkiezingen zijn, dan mogen de leden op dat moment beslissen in welke gezamenlijke vorm GroenLinks en PvdA daaraan zullen deelnemen, zo staat nog in de oproep. De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB zijn al vijf maanden aan het onderhandelen over politieke samenwerking. De standpunten van het viertal liggen nogal uiteen, dus het is nog ongewis of ze eruit gaan komen. Medio mei moet daarover meer duidelijk worden, als de twee informateurs hun verslag uitbrengen aan de Tweede Kamer.

GroenLinks-PvdA-fractieleider Frans Timmermans heeft zich in de aanloop naar het congres in enkele interviews kritisch uitgelaten over de formatie. Zo vindt hij dat de formerende partijen naar alternatieven moeten kijken als ze er voor 1 juni niet uit zijn. En hij staat dan ervoor open om met de VVD in gesprek te gaan over de vorming van een nieuw kabinet.

Voorafgaand aan de verkiezingen in november zette zowel Timmermans als VVD-leider Dilan Yeşilgöz zich af tegen samenwerking met elkaar. GroenLinks-PvdA is na de PVV de grootste fractie in de Tweede Kamer, met een zetel meer dan de liberalen.