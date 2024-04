Cabaretier Sjaak Bral maakt expositie over Haagse Harry

De Haagse cabaretier Sjaak Bral heeft een tentoonstelling gemaakt over zijn door wijlen stripmaker Marnix Rueb verzonnen stadgenoot Haagse Harry. Die expositie is vanaf zaterdag te bezoeken in het Haags Historisch Museum aan de Hofvijver.

Hagenees Harry, steevast in campingsmoking, met een matje in de nek, grofgebekt en niet bepaald woke, geldt als een Haags icoon. Hij heeft zelfs een standbeeld in het centrum van de Hofstad. “Haagse Harry is een (anti)held waar we – ondanks zijn vele fouten – toch trots op zijn. Bovendien kreeg het Haagse dialect een enorme boost, want alle personages in de strip spreken plat Haags”, verklaart het museum het eerbetoon aan de figuur en zijn bedenker op de eigen site.

Zeven albums met avonturen van Harry verschenen er, sinds het fenomeen voor het eerst de kop opstak in 1991 in het uitgaansblad Doen. De expositie omvat dik vijftig originele tekeningen van Harry, maar ook ander werk van Rueb. Belangstellenden kunnen zich ook nog melden voor een workshop Haags Lullen, verzorgd door Sjaak Bral.