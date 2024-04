Eerste supporters op Binnenrotte voor huldiging Feyenoord

De eerste supporters van Feyenoord stroomden direct na het opengaan van de entreepoorten de Binnenrotte in Rotterdam op, voor de huldiging van de bekerwinnaar. Het publiek kon vanaf 09.00 uur via een ingang bij de Meent het plein bij de Markthal betreden.

Het eerbetoon aan de selectie en staf van Feyenoord begint om 10.30 uur, waarna om 12.00 uur de beker aan het publiek wordt getoond op het podium bij station Blaak. Supporters krijgen het advies van de gemeente Rotterdam om met het openbaar vervoer te komen. Vanaf Rotterdam Centraal en de metrohaltes Stadhuis en Beurs is de Binnenrotte lopend bereikbaar. Vervoerder RET zet extra metro’s in. Station Blaak zelf is vanaf 09.30 uur tot na de huldiging afgesloten.

De huldiging is dit jaar niet, zoals gebruikelijk, op de Coolsingel. Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders verwacht dat bij deze huldiging minder mensen aanwezig zullen zijn dan bij het feest na het behaalde kampioenschap vorig jaar. Toen trok de huldiging van de Feyenoordspelers naar schatting 150.000 mensen naar Rotterdam.

Feyenoord won zondag voor de veertiende keer de KNVB-beker, door een 1-0 zege in De Kuip op NEC.