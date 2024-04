Feyenoord gehuldigd op Binnenrotte na bekerwinst

De Rotterdamse club Feyenoord wordt gehuldigd op de Binnenrotte in het centrum van de stad. De voetballers wonnen zondagavond in De Kuip met 1-0 de strijd om de KNVB-beker van het Nijmeegse NEC.

Publiek kan vanaf 09.00 uur via een ingang bij de Meent het terrein op. De huldiging begint om 12.00 uur op het podium bij station Blaak. Fans kunnen het best met het openbaar vervoer komen, zegt de gemeente. Vanaf Rotterdam Centraal en de metrohaltes Stadhuis en Beurs is de Binnenrotte te voet bereikbaar. Vervoerder RET zet extra metro’s in.

Metrostation Blaak is tussen 09.30 uur en 14.30 uur gesloten voor metro’s, trams en bussen. Ook het autoverkeer rond het huldigingsterrein is beperkt. De gehele Binnenrotte en de zijstraten zijn tijdens de huldiging niet bereikbaar.

Vuurwerk, messen en vlaggenstokken zijn niet toegestaan bij de huldiging, vlaggen wel. “Samen maken wij er een veilige en onvergetelijke dag van”, aldus de gemeente Rotterdam.

Overigens is niet iedereen blij met de keuze van de gemeente om de huldiging niet op de Coolsingel te laten plaatsvinden. “Er is in breder perspectief gekeken naar het beslag van een mogelijke huldiging op de stad, de capaciteit van de hulp- en veiligheidsdiensten en de financiën in relatie tot de prijs die behaald wordt”, zei burgemeester Ahmed Aboutaleb eerder deze maand over de keuze voor de Binnenrotte als huldigingslocatie.

Het stadsbestuur verwacht dat bij deze huldiging minder mensen aanwezig zullen zijn dan bij het feest na het behaalde kampioenschap vorig jaar. Toen trok de huldiging van de Feyenoordspelers naar schatting 150.000 mensen naar Rotterdam.