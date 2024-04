Asielzoekers eind juni, begin juli naar ‘asielhotel’ in Albergen

De eerste asielzoekers komen eind juni of begin juli naar het nieuwe asielzoekerscentrum in een voormalig hotel in Albergen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is dinsdag begonnen met de verbouwingswerkzaamheden die nodig zijn om het hotel geschikt te maken voor de opvang van asielzoekers, meldt de gemeente Tubbergen waar Albergen onder valt.

De bestuursrechter in Zwolle wees vorige week donderdag bezwaren van omwonenden tegen het azc van de hand. Een bodemprocedure tegen het verlenen van de vergunning loopt nog, maar deze procedure hoeft niet te worden afgewacht voordat de voorbereidingen kunnen beginnen. “Dit is op risico van het COA”, aldus de gemeente.

In aanloop naar de opening van het azc organiseert de gemeente samen met het COA een aantal ondernemersspreekuren. Lokale ondernemers kunnen hier onder meer informatie inwinnen over mogelijkheden rondom (vrijwilligers)werk door asielzoekers.