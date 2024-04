Groepshulpen moeten druk op kinderopvang helpen verlichten

Kinderopvangorganisaties kunnen vanaf november een subsidie aanvragen waarmee zij groepshulpen kunnen aannemen om het werk te verlichten. Voorwaarde is wel dat deze groepshulpen ook een opleiding volgen waarmee zij op termijn wellicht als volwaardig pedagogisch medewerker aan de slag kunnen.

Demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) kondigde eerder al aan dat zij de inzet van groepshulpen wil stimuleren om het nijpende personeelstekort in de branche tegen te gaan. Haar ministerie heeft nu bekendgemaakt hoe de regeling er precies uit komt te zien. Er is de komende drie jaar bij elkaar 6 miljoen euro voor beschikbaar.

Behalve verlichting voor medewerkers in de kinderopvang en zicht op een meer structurele oplossing voor de arbeidskrapte, biedt de regeling ook “kansen voor werkzoekenden zonder de juiste vooropleiding of werkervaring”, zegt Van Gennip. “Zoals statushouders en Oekraïense vrouwen. Een win-win-winsituatie dus.”

Het maximale subsidiebedrag per groepshulp is iets meer dan 10.000 euro. Dat komt neer op ongeveer 40 procent van het jaarsalaris dat deze mensen verdienen. Bij grote belangstelling kan het maximale bedrag per groepshulp lager uitvallen.

Een kinderopvangorganisatie mag per jaar voor maximaal twee groepshulpen subsidie aanvragen. Per individuele groepshulp kan de tegemoetkoming maar een keer worden verstrekt.