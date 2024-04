Brabant trekt 3 miljoen extra uit voor toegankelijke bushaltes

De provincie Noord-Brabant trekt extra geld uit om gemeenten te helpen bushaltes beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Gemeenten kunnen een beroep doen op 3 miljoen euro die hiervoor beschikbaar is, aldus de provincie.

Gedeputeerde Stijn Smeulders hoopt dat veel gemeenten zich melden voor het extra geld. “Goede bereikbaarheid is cruciaal voor het functioneren van onze maatschappij, economie, leefbaarheid en brede welvaart. Iedereen moet kunnen meedoen. Daarom moeten we er alles aan doen om de drempels voor alle reizigers weg te nemen. In dit geval bijna letterlijk.” Brabant heeft nu geen extra geld gereserveerd voor maatregelen aan bussen, want daar kunnen mensen met een rolstoel al in, meldt de provincie.