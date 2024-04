Tweede Kamer stemt in met verlenging besluit op asielaanvraag

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met de verlenging van de termijnen waarop een asielaanvraag moet zijn afgehandeld. Als straks ook de Eerste Kamer instemt, komt de maximale wettelijke beslistermijn uit op 21 maanden. Die was al een tijdje geleden verlengd naar 15 maanden.

Naast de vier formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB stemden ook CDA, SGP, JA21 en Forum voor Democratie voor het wetsvoorstel van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).

Het kabinet moet van de Kamer wel snel maatregelen nemen om het ‘no-showpercentage’ van asielzoekers terug te brengen. Volgens SGP en VVD komen een op de vijf asielzoekers niet naar de afspraak bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Een motie van beide partijen die het kabinet tot maatregelen oproept, is dinsdag aangenomen. Daarbij denken de twee fracties aan het stopzetten van de asielaanvraag als asielzoekers dat herhaaldelijk doen.

Met de verruiming van de periode waarbinnen de IND een beslissing moet nemen, hoopt de Kamer ook dat er een einde komt aan de dwangsommen die de IND aan een asielzoeker moet betalen. De dienst moet een dwangsom betalen als hij niet binnen de wettelijke termijn over de aanvraag heeft beslist.

In de eerste acht maanden over 2023 moest de IND 5,1 miljoen euro aan dwangsommen betalen. In 2022 was dat 3,4 miljoen euro.

Na het debat vorige week was onduidelijk of het wetsvoorstel op een meerderheid kon rekenen. Vooral PVV, VVD, NSC en SGP hamerden er op dat de instroom van asielzoekers omlaag moet en betoogden dat verlenging van de beslistermijnen daar niet aan bijdraagt, zeiden de fracties vorige week.