Extinction Rebellion is van plan om zaterdag, op Koningsdag, weer de A10 bij Amsterdam te blokkeren, ter hoogte van het voormalige ING-kantoor. De actiegroep eist dat ING per direct stopt met het financieren van de fossiele industrie. De actievoerders willen vanaf 12.00 uur in het oranje gekleed een INGFossielVrijmarkt houden.

Extinction Rebellion vraagt koning Willem-Alexander zich uit te spreken tegen fossiele financiering.