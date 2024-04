Rover krijgt 120 klachten binnen over nieuwe samenreiskorting NS

Reizigersorganisatie Rover heeft in de afgelopen twee weken 120 klachten ontvangen over de nieuwe regels voor samenreiskorting van de NS. Reizigers klagen onder meer over “administratieve rompslomp, gebrek aan flexibiliteit en extra kosten”.

Wie samen met iemand reist die een NS-abonnement heeft, kan buiten de spits 40 procent korting krijgen. Voorheen kon de samenreiskorting op iedere (anonieme) ov-chipkaart worden geladen, maar dit heeft de NS veranderd. Nu moet de abonnementhouder een onlinecode delen met de medereiziger, die daarmee een e-ticket koopt of de korting activeert binnen diens eigen NS-abonnement. De aanpassing moet minder vervelende situaties opleveren. Volgens de treinvervoerder kwam het regelmatig voor dat van reizigers die met korting reisden onduidelijk was met wie ze meereisden.

Rover meldt dat reizigers de nieuwe regels onduidelijk en ingewikkeld vinden. Sommige reizigers kunnen geen gebruik meer maken van de korting omdat zij geen mobiel hebben en geen e-ticket kunnen printen. Ook melden reizigers technische problemen in de NS-app. Rover heeft de klachten samengevat in een zwartboek en dat aangeboden aan de NS.

De nieuwe samenreiskorting is sinds 19 februari beschikbaar. Sinds dinsdag is het niet meer mogelijk om de oude manier te gebruiken.