FNV: inlichtingenplicht bij uitkeringen moet op de schop

Vakbond FNV wil dat de Tweede Kamer ervoor zorgt dat de inlichtingenplicht bij uitkeringen wordt aangepast. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong zegt dat de vakbond het “spuugzat” is dat mensen in Nederland die een beroep moeten doen op een uitkering telkens onder een vergrootglas komen te liggen. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over het rapport ‘Blind voor mens en recht’ van de parlementaire-enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening.

Volgens Jong grijpt de huidige inlichtingenplicht “onmenselijk en onwenselijk” ver in het leven van mensen in. De regeling moet “eerlijker en begrijpelijk” worden “en dús stevig op de schop”.

Volgens de FNV-bestuurder dient de overheid te stoppen met het overvragen van haar burgers. “Vroeger werd je gecontroleerd als iemand een tip gaf dat je de boel bedonderde. Nu moeten burgers in een onzekere positie soms administratie van jaren terug aanleveren om te bewijzen dat ze iets níet gedaan hebben. Dat kun je niet van mensen vragen.”

Ook beschikt het UWV volgens de FNV vaak al over bepaalde informatie, maar vraagt de instantie daar vervolgens alsnog naar. Als een burger dan een vergissing maakt bij het opgeven van die informatie staat daar direct een sanctie tegenover. “Natuurlijk, een nieuwe baan of verhuizing geef je door, maar het UWV moet stoppen met het vragen naar de bekende weg”, zegt Jong. Het UWV “moet mensen niet moedwillig pootje lichten”.

Wat de FNV betreft komt er zo snel mogelijk een “vergisrecht”. Want de organisatie ziet te veel voorbeelden van mensen die worden afgerekend op kleine foutjes, met soms grote financiële gevolgen. “Goedwillende burgers moeten het recht krijgen dingen te corrigeren”, zegt Jong, “en niet bij iedere fout direct met hoge boetes en terugvorderingen worden geconfronteerd”.