Informateurs: medio mei duidelijk of er een rechts kabinet komt

Op 15 mei zal duidelijk zijn of PVV, VVD, NSC en BBB een kabinet kunnen vormen, zeggen de informateurs. Ze zijn ook niet beschikbaar om er nog een week of twee aan vast te plakken, lieten Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf dinsdag weten na een nieuwe dag van overleg. “Als wij vooruitkijken, dan kunnen we echt 15 mei de conclusie trekken of dit wel kan of niet kan”, zei Dijkgraaf.

Ze hebben niet zoveel dagen meer, ook omdat er een reces tussen zit en Hemelvaart. De informateurs zeggen “flexibel” in hun aanpak te zijn. “Ook als je elkaar niet ziet, kunnen we elkaar bellen, appen, digitaal ontmoeten.”

Er is deze dag ook weer gesproken over asiel. Volgens NOS en Nieuwsuur lag een voorstel op tafel om de gang van zaken rond asiel als ‘crisis’ te bestempelen. Dan zouden er vergaande maatregelen genomen kunnen worden zoals een tijd geen asielaanvragen meer in behandeling nemen.

Volgens demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) kan een asielcrisis alleen in uitzonderlijke gevallen zoals oorlog of watersnood worden uitgeroepen. Informateur Van Zwol is het daar niet mee eens, zonder te willen bevestigen of het plan daadwerkelijk op tafel ligt.

Van Zwol wees onder meer op de crisis- en herstelwet die er is geweest. “Dat zijn heel bekende fenomenen. Tijdens de covidperiode hebben we ook heel veel geoefend met vormen van tijdelijke en crisisachtige wetten en regelgeving, dat is een heel bekende figuur. Dus vandaar dat ik daar zo op reageer met een lichte verbazing in mijn stem alsof dit ongewone dingen zijn.”

Woensdag komen de vier partijen opnieuw langs bij de informateurs. Ook zal er dan met het Centraal Planbureau (CPB) worden gesproken over allerlei varianten en opties van de onderhandelende partijen.