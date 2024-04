NSC en VVD onder vuur in debat over enquête naar fraudebeleid

NSC en VVD krijgen harde kritiek van andere partijen omdat ze nog niet onomwonden willen zeggen de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening over te nemen. NSC wil het liefst met de hele Kamer een motie steunen, en kijkt dus naar de grootste partij en onderhandelingspartner PVV. De VVD heeft nog een aantal vragen over de adviezen.

GroenLinks-PvdA, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren willen stuk voor stuk duidelijkheid of de partijen een voorstel willen steunen dat uitspreekt het rapport en de negentien aanbevelingen over te nemen. Uit de enquête, het zwaarste onderzoeksinstrument van de Kamer, kwam naar voren dat de overheid in het toeslagenschandaal en andere fraude-affaires blind was voor mens en recht. De commissie beveelt onder meer aan wetten te toetsen aan de grondwet, meer geld te geven aan de privacywaakhond en het toeslagenstelsel af te schaffen.

“De commissie zegt terecht: het zou onvergeeflijk zijn als uit het rapport geen lering wordt getrokken”, benadrukt Kamerlid Luc Stultiens van GroenLinks-PvdA. SP-leider Jimmy Dijk zei dat partijen die de aanbevelingen niet zonder slag om de arm willen aannemen maar beter een “hele uitgebreide” uitleg hebben. Volgens DENK-voorman Stephan van Baarle maakt NSC zich schuldig aan “handjeklap” met de PVV, omdat de partij van Pieter Omtzigt het voorstel van de PVV wil afwachten. Van die suggestie moest NSC-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven niets weten.

“Ik hoop – en ik kijk ook naar de grootste partij van de Kamer – dat we tot een breed gedragen motie kunnen komen”, zei NSC-kopstuk Van Vroonhoven over een reactie op het rapport. Het aan het licht brengen van het toeslagenschandaal is zo ongeveer het bestaansrecht van de nieuwe partij, aldus het Kamerlid. NSC staat dan ook “als een huis” voor de aanbevelingen. Wel zou ze het liefst “de hele Kamer op één lijn krijgen”. Alleen dat kan een echte cultuurverandering teweeg brengen, denkt Van Vroonhoven.

VVD’er Roelien Kamminga noemt het een “karikatuur” dat wordt gesuggereerd dat alleen partijen die de aanbevelingen een-op-een omarmen het rapport serieus nemen. Het rapport over het ontspoorde fraudebeleid benadrukt juist het belang van voorzichtigheid, aldus het Kamerlid. “We doen het rapport geen recht aan als we zeggen: strik erom.” Voor de VVD is de specifieke invulling van veel aanbevelingen ook van belang.

Met welke motie de PVV uiteindelijk komt, wordt pas later bekend.