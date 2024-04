Nabestaanden en OM aan bod in hoger beroep kruisboogschutter

In het hoger beroep van Kenzo K. (31) uit Almelo, die terechtstaat voor het doodsteken van twee vrouwen en twee moordpogingen met een kruisboog, krijgen dinsdag de nabestaanden het woord. Vervolgens houdt de aanklager haar requisitoir, uitmondend in de strafeis.

Vorige week donderdag konden nabestaanden geen gebruik maken van hun spreekrecht. Volgens zijn raadsman was K. niet in staat de tweede zittingsdag bij te wonen, omdat hij te kwetsbaar is en psychotische verschijnselen vertoont. Ook is de advocaat bang dat de nabestaanden K. opnieuw zullen uitmaken voor beest en monster, net als ze bij de rechtbank in Almelo deden.

Het hof heeft K. verplicht te komen als de nabestaanden alsnog hun spreekrecht uitoefenen. Hij mag alleen wegblijven als het medisch niet verantwoord is om er te zijn.

K. doodde op 17 september 2021 twee vrouwen in zijn flat in Almelo met meerdere messteken. Daarna heeft hij vanaf zijn eigen balkon gericht met een kruisboog geschoten op een politieagent en een verpleegkundige.

Vier nabestaanden van de vrouwen zullen op deze derde zittingsdag gebruikmaken van het spreekrecht, evenals de verpleegkundige die het bloedbad overleefde na een val van het balkon.

De kern van de zaak draait om de vraag in hoeverre K. onder invloed van waanbeelden zijn onderbuurvrouw en haar nicht om het leven bracht. Nabestaanden en hun advocaten zijn ervan overtuigd dat K. onder invloed van lsd moordde. Ook het OM, dat hoger beroep aantekende, is van mening dat K. de psychose door zijn drugsgebruik aan hemzelf heeft te wijten.

Bij de rechtbank eiste het OM een celstraf van 22 jaar en tbs met dwangverpleging, maar de rechtbank achtte hem volledig ontoerekeningsvatbaar en legde hem alleen de tbs-maatregel op.