Partijen leveren papierwerk Europese verkiezingen in bij Kiesraad

Alle partijen die op 6 juni in Nederland willen meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement moeten dinsdag langs de Kiesraad. Daar moeten ze de formulieren inleveren die nodig zijn voor een plek op het stembiljet. Dat moet in persoon, en alle formulieren moeten geprint zijn. Het kabinet wil die procedure veranderen.

27 partijen zijn geregistreerd bij de Kiesraad. Zij kunnen met hun naam op het stembiljet komen te staan. Andere partijen kunnen zich dinsdag ook aanmelden, maar zij doen dan als blanco lijst mee aan de verkiezingen.

De partijen moeten niet alleen hun kandidatenlijst inleveren, maar elke kandidaat op de lijst moet schriftelijk instemmen met kandidaatstelling. Daar moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij. Kandidaten moeten ook beloven dat ze alleen in Nederland op het stembiljet staan. Partijen die geen Europese zetel hebben, zoals BBB en NSC, moeten ook minstens dertig ondersteuningsverklaringen inleveren.

De Kiesraad bestudeert woensdag alle ingeleverde formulieren. Dat gebeurt achter gesloten deuren. Partijen krijgen donderdag en vrijdag de kans om eventuele fouten te herstellen. Komende maandag beslist de Kiesraad welke partijen en welke kandidaten mogen meedoen aan de verkiezingen, en in welke volgorde de partijen op het stembiljet staan. Wie het daar niet mee eens is, kan naar de Raad van State stappen. Uiterlijk op 10 mei is het stembiljet definitief. Kandidaten kunnen zich dan ook niet meer terugtrekken.

De Kiesraad heeft al vaker geklaagd over de hoeveelheid werk. Bij de afgelopen Kamerverkiezingen moest de raad in korte tijd ongeveer 12.000 bladzijden controleren. Voorzitter Wim Kuijken pleitte ervoor om partijen de mogelijkheid te bieden zich digitaal aan te melden. Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) staat daar open voor, hij wil er volgend jaar een wetsvoorstel over indienen.