NRC en De Limburger alsnog gelijk in zaak over verhalen Knops

Het gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep geoordeeld dat de berichtgeving over voormalig minister Raymond Knops (CDA) door NRC en De Limburger op feiten gestoeld was. De krantentitels brachten in 2020 naar buiten dat Knops voor tienduizenden euro’s bevoordeeld was bij de aankoop van zijn woning in de gemeente Horst aan de Maas.

In 2022 oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat NRC Media en Mediahuis Limburg onrechtmatig hadden gehandeld. Zij moesten een rectificatie plaatsen bij het bericht over de beschuldiging en de proceskosten en de nota van de advocaat van Knops betalen. Maar dinsdag werd dus in hoger beroep geoordeeld dat “de beschuldiging op alle onderdelen voldoende steun vindt in de feiten”. Ook speelt volgens het hof mee dat Knops een publieke figuur is, zo staat in de uitspraak.