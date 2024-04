Politie kreeg vorig jaar flink meer meldingen van discriminatie

De politie heeft vorig jaar 8990 meldingen van discriminatie gekregen, een derde meer dan in 2022. Dat staat in een rapport dat het kabinet dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bijna de helft van de meldingen gaat over herkomst, 28 procent over seksuele gerichtheid en 10 procent over antisemitisme.

Als mogelijke oorzaken noemt het rapport “aanhoudende maatschappelijke, politieke en media-aandacht voor het onderwerp discriminatie en een sterkere focus binnen de politie op de aanpak van discriminatie in de samenleving”.

Uit een ander rapport dat dinsdag is gepubliceerd, blijkt dat ook het OM meer discriminatiezaken in behandeling heeft genomen. Vorig jaar ging het om 211 zaken, vergeleken met 144 in 2022. Die stijging “kan worden verklaard door het grote aantal ingestroomde voetbalzaken in Rotterdam, waarbij antisemitische leuzen werden geroepen en/of via het internet werden verspreid”. De rechter ging vorig jaar in tachtig gevallen over tot een veroordeling, bijna een verdubbeling.

Lokale antidiscriminatievoorzieningen (adv’s) kregen vorig jaar 6351 meldingen binnen, meer dan in 2022, maar minder dan in de twee jaren daarvoor. In 2020 registreerden de adv’s bijna 10.000 discriminatiemeldingen, grotendeels door het lied Voorkomen is beter dan Chinezen.

De jaarlijkse cijfers “laten wederom zien dat discriminatie een hardnekkig probleem is”, schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken. “De aanpak tegen discriminatie blijft volop nodig.”