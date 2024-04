Aangifte van belediging en discriminatie ingediend tegen Derksen

Mirka Antolovic van meldpunt en kenniscentrum Tûmba heeft dinsdagochtend aangifte gedaan tegen Johan Derksen op het politiebureau in Leeuwarden. “We wilden namens discriminatie.nl bekrachtigen dat Derksen, nadat hij al zo vaak tegen het randje van het toelaatbare heeft gezeten, nu ook een grens is overgegaan”, licht Antolovic toe. Ze zegt aangifte te hebben gedaan van belediging en van discriminatie in de uitoefening van een ambt.

Aanleiding voor de aangifte is de uitspraak die Derksen eerder deze maand deed over Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop van GroenLinks-PvdA. De presentator noemde de in Ethiopië geboren De Hoop, die is opgegroeid in Friesland, in het programma Vandaag Inside (VI) “geen Fries”.