Rechter moet beslissen over mondkapjes-ton Sywert van Lienden

Waar moet het geld vandaan komen, zodat Sywert van Lienden een advocaat kan betalen in de mondkapjes-affaire? Die vraag wordt uiterlijk 7 mei door de rechter beantwoord. Van Lienden had een kort geding aangespannen tegen de Stichting Hulptroepen Alliantie, die beslag heeft gelegd op een bedrag dat volgens hem bedoeld is voor rechtsbijstand.

De SHA noemde het dinsdag het “een raadsel” waarom Van Lienden meent dat de stichting zijn verweer moet bekostigen. “De vraag is wie de rekening moet betalen. Wat SHA betreft: niet zij.”

Van Lienden verdiende samen met zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel miljoenen euro’s met een omstreden mondkapjesdeal die zij met de overheid sloten. Ze hadden aan het begin van de coronapandemie publiekelijk aangegeven zonder winstoogmerk te werken. Achteraf bleek dat ze de bestelling uitvoerden namens hun commerciële bedrijf Relief Goods Alliance (RGA) in plaats van hun Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Hierdoor verdienden zij meerdere miljoenen per persoon.

Maandag was eveneens in de Amsterdamse rechtbank een civiele procedure waarin de overheid dat geld terug probeert te vorderen. Die zaak gaat de komende maanden verder, een uitspraakdatum is nog niet bekend. Er loopt ook nog een strafrechtelijke procedure.

Op de rekeningen van alle drie de mannen was beslag gelegd. Vorig jaar is daarvan een ton per persoon vrijgekomen voor juridische bijstand. Van Lienden had op dat moment echter geen advocaat, waardoor het geld op zijn rekening bleef staan en de SHA er beslag op liet leggen.

In verschillende recente interviews zei Van Lienden dat hij zich geen advocaat kan veroorloven, omdat hij geen geld meer heeft. De stichting heeft nu aangegeven de kosten van het kort geding te betalen, zodat Van Lienden dinsdag wel een advocaat naast zich had zitten. “Dat vinden wij redelijk”, zei de bestuurder. Verder is het wat hem betreft aan de rechter. Hij wees op een Zwitserse bankrekening waarop Van Lienden ook 3 miljoen euro zou hebben staan, een deel van de mondkapjes-winst.

Het Openbaar Ministerie is de grootste beslagnemer, niet de SHA, betoogden de advocaten van de stichting. Daarom moet er nu niet aangeklopt worden bij een private partij, vinden zij. De rechter doet uiterlijk 7 mei, “of zoveel eerder als mogelijk” uitspraak in de kwestie.