Meer dreiging jihadisten door koranvernieling en conflict Israël

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) constateert afgelopen jaar een toename van de terroristische dreiging door het wereldwijde jihadisme. De toename is volgens de dienst te wijten aan koranvernielingen in Nederland en andere Europese landen en aan het “conflict tussen Israël en Hamas”.

“Beide kunnen voor jihadisten en andere radicale moslims reden zijn om hier geweld te gebruiken”, schrijft de dienst dinsdag in het jaarverslag over 2023. Ondanks een daling van het aantal aanslagen door jihadisten sinds 2017, waarschuwde de dienst voor een opleving van het jihadisme en toename van de dreiging door een “trigger event”. “Precies dat is in 2023 gebeurd”, aldus de dienst. “ISIS en Al Qaida probeerden daar op in te spelen met herhaalde oproepen aan aanhangers om in het Westen aanslagen te plegen.”

In Nederland zijn de afgelopen periode verschillende koranvernielingen geweest. In augustus verscheurde Pegidavoorman Edwin Wagensveld een koran voor de Turkse ambassade in Den Haag. In januari probeerde hij er een te verbranden in het centrum van Arnhem.

Naar aanleiding van de actie van Wagensveld heeft de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch gepleit voor een verbod op het verbranden van de Koran. Maar het kabinet ziet daar niets in. Ook in Scandinavië vinden regelmatig koranvernielingen plaats.