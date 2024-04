Boek Inez Weski meteen bovenaan bestsellerlijst

Het boek van advocaat Inez Weski staat in de eerste week na het verschijnen meteen bovenaan de Bestseller 60, de lijst met bestverkochte boeken van boekenkoepel CPNB. In het boek Het geluid van de stilte schrijft Weski onder meer over haar arrestatie vorig jaar.

Hoeveel exemplaren precies zijn verkocht, is niet duidelijk. Samensteller CPNB maakt die cijfers nooit bekend.

De 69-jarige Weski zat vorig jaar enkele weken vast. Ze werd op 21 april 2023 gearresteerd omdat ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. De voormalig advocaat zou informatie van haar cliënt Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.

Weski stond Taghi tot aan haar arrestatie bij in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. De rechtbank legde hem in dat proces een levenslange celstraf op voor vijf moorden, twee moordpogingen en meerdere voorbereidingen voor moord. De voorzitter noemde Taghi eerder “de enige” en “onbetwiste” leider van een criminele organisatie die zich richtte op geweld.

Taghi is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Voor de behandeling van de zaak tegen Weski is nog geen datum bekend.