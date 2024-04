Capaciteit COA Ter Apel weer ruim overschreden

De grenzen van de opvangcapaciteit van het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn afgelopen nacht opnieuw ruim overschreden. Er sliepen 2300 mensen, driehonderd meer dan is afgesproken. De aanhoudende drukte heeft gevolgen voor de werkdruk voor medewerkers en de sfeer op de locatie. Dinsdagavond was er een steekpartij bij het aanmeldcentrum, een 24-jarige man raakte gewond.

Het is de 46e nacht op rij dat er te veel asielzoekers in het aanmeldcentrum slapen. Mensen worden zoveel mogelijk doorgeplaatst naar andere plekken in het land en naar de nachtopvang in Zuidwolde. Desondanks blijft het aantal mensen oplopen dat in Ter Apel moet overnachten.

Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor het steekincident bij het aanmeldcentrum dinsdagavond, daarover doet de politie geen mededelingen. Rond 18.45 uur werd de politie opgeroepen voor het incident. Nadat die de gewonde man had aangetroffen, is hij overgebracht naar het ziekenhuis. In de omgeving werden drie verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Het gaat om een 28-jarige man uit Amsterdam, een 29-jarige uit Ter Apel en een man van 38 uit Den Helder, aldus de politie.

De drukte leidt tot een verhoogde werkdruk bij medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Donderdag zegde Johann Velkers, interim-locatiemanager van het COA in Ter Apel, zijn baan op uit onvrede over zaken als veiligheid en werkdruk.

Al langere tijd wordt door de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, gewaarschuwd voor toenemende spanningen op zowel de locatie als in de omgeving, wanneer er meer dan 2000 mensen in het aanmeldcentrum zijn. “Hoe meer mensen daar verblijven, hoe meer overlast er is. Uit jarenlange ervaring weten we dat 10 procent van de mensen overlast geeft”, zei een woordvoerder van Westerwolde vorige week.