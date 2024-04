Den Haag: politie houdt verscherpt toezicht op dodenherdenking

De Haagse politie houdt volgende week “verscherpt toezicht” op de dodenherdenking en zal ingrijpen “indien daartoe onverhoopt aanleiding is”. Dat meldt de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, na vragen vanuit de gemeenteraad. “Het college hecht grote waarde aan een veilig en waardig verloop van herdenkingen”, stelt de burgemeester, die ook zegt dat er “geen ruimte en tolerantie is voor Jodenhaat en antisemitisme”.

De burgemeester schrijft niets over mogelijke plannen om een herdenking te verstoren, bijvoorbeeld met lawaai. Wel stelt hij dat het maken van kabaal rond de twee minuten stilte niet onder het recht op een betoging valt. Een lawaaiprotest zou “anderen beperken in hun rechten”.

Van Zanen antwoordt op vragen die door de fractievoorzitters van Hart voor Den Haag, VVD, ChristenUnie/SGP en PVV zijn gesteld. Zij zeggen dat ze zich ernstig zorgen maken over toenemend antisemitisme. “Met afschuw zien wij dat Jodenhaat terugkeert op plekken waar iedereen vrij en veilig moet kunnen samenkomen”, stellen de plaatselijke partijen.

Bij het Vredespaleis in Den Haag worden op 4 mei kransen gelegd en wordt de twee minuten stilte in acht genomen. Madurodam houdt een nationale kinderherdenking. Het miniatuurpark is vernoemd naar de Curaçaos-Haagse verzetsstrijder George Maduro, die in 1945 overleed aan tyfus in concentratiekamp Dachau. In de duinen net buiten Den Haag is de Nationale Herdenking Waalsdorpervlakte.