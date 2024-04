Ophokplicht pluimvee vervalt nu in heel Nederland

De ophokplicht voor pluimvee geldt per direct ook niet meer in de Limburgse Peel en de Gelderse Vallei, heeft demissionair landbouwminister Piet Adema woensdag bekendgemaakt. Daarmee is de plicht in heel Nederland vervallen. Wie in die regio’s meer dan 250 fazanten, loopvogels of sierwatervogels houdt, hoeft die dieren ook niet meer af te schermen van wilde vogels.

Een groep deskundigen verwacht dat het risico op een nieuwe uitbraak van vogelgriep ook zonder ophokplicht laag is. Er zijn geen nieuwe meldingen geweest sinds de maatregel vorige maand wegviel in het grootste deel van Nederland, schrijven de deskundigen in een advies. Ook onder wilde vogels wordt het virus nog maar weinig opgemerkt.

De ophokplicht was sinds november van kracht, nog geen halve maand nadat Adema hem had opgeheven. Ook nu blijft er een kans op nieuwe uitbraken, maakt de minister duidelijk. “Het virus is nog steeds aanwezig bij wilde vogels, en met de vogeltrek kunnen nieuwe varianten van het virus worden meegebracht.”