DENK slaat Europese verkiezingen over

DENK doet in mei niet mee aan de verkiezingen voor het Europees parlement. Als reden daarvoor geeft de partij dat zij in Brussel waarschijnlijk alleen komt te staan in haar standpunten over de strijd in de Gazastrook. DENK kwam bij de vorige verkiezingen in 2019 niet in de buurt van een zetel en maakt daar volgens recente peilingen ook nu weinig kans op.

Om goed te kunnen functioneren in Brussel is het volgens DENK noodzakelijk zich aan te sluiten bij een bestaande fractie in het Europees parlement. Maar omdat geen enkele fractie precies de standpunten deelt van DENK, dat bijvoorbeeld Israël van genocide beticht, wil de partij onafhankelijk blijven. En dat acht zij “onmogelijk in het huidige Europese politieke bestel”.

DENK wil pas weer nadenken over deelname als “een familie van partijen zoals DENK is ontstaan in meerdere Europese landen”. Daar gaat de partij dan ook voor aan de slag. Daarnaast richt zij zich alvast op de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.