ChristenUnie aan Rutte: kom met Catshuissessie over antisemitisme

De ChristenUnie wil dat demissionair premier Mark Rutte tijdens een Catshuissessie met verschillende sectoren gaat praten over de stijgende haat tegen Joden in Nederland. De partij zal dit voorstel donderdagavond doen tijdens het Kamerdebat over antisemitisme in ons land.

Voor die sessies zouden volgens CU-leider Mirjam Bikker vertegenwoordigers van onder meer universiteiten, onderwijskoepels, het bedrijfsleven, de cultuursector en de politie worden uitgenodigd. Rutte zou vervolgens samen met hen en de Joodse gemeenschap “harde afspraken” moeten maken om de veiligheid van de Joodse gemeenschap te bewaken.

Volgens Bikker staat de toekomst van de Joodse gemeenschap in Nederland op het spel. “Dat vraagt iets van ons allemaal”, zegt ze.

Vanuit verschillende kanten is er de laatste tijd kritiek op de regering, die zich te weinig zou uitspreken tegen Jodenhaat.