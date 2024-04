Minister bezorgd: meer jonge mensen met burn-out arbeidsongeschikt

Meer mensen kunnen door mentale klachten niet meer werken en doen daarom een beroep op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, zegt demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken). Het gaat vooral om “jongere mensen met burn-outs”. De bewindsvrouw maakt zich daar zorgen over.

Het UWV ziet ook het totale aantal arbeidsongeschikten toenemen. In 2023 ontving de uitkeringsinstantie 15 procent meer aanvragen dan in het jaar ervoor. Dat is deels te verklaren, aldus Van Gennip: meer mensen werken, en door de hogere AOW-leeftijd werken ze langer door. Een deel van de toename is een gevolg van de coronacrisis. Maar er zijn ook veel jonge mensen die een WIA-uitkering aanvragen omdat ze overspannen zijn. Dat betekent dat deze mensen door hun burn-out lang niet kunnen werken: pas na twee jaar ziekte kunnen mensen een WIA aanvragen.

“Als u mij nu vraagt: waar zit uw zorg, dan zit ie daar”, zegt de demissionaire bewindsvrouw over deze groep. Ze vreest dat Nederland een “burn-out-samenleving” wordt “als we niet oppassen”. Ze laat nader onderzoek doen naar de mensen die door mentale klachten arbeidsongeschikt raken.

Een groot aandeel van de mensen onder de 40 die in 2023 een WIA-uitkering aanvroegen, heeft een psychische aandoening. Het UWV ziet ook veel arbeidsongeschikten in sectoren die een hoge werkdruk kennen.