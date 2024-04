Informateurs zien ‘cruciale’ laatste week komen

De laatste week van deze fase van de informatie zal “cruciaal” zijn, zeggen informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf. De komende week gaat het Centraal Planbureau (CPB) “flink wat maatregelen” doorrekenen en daarna moeten door PVV, VVD, NSC en BBB knopen worden doorgehakt, zeiden ze woensdag.

“We hebben met de fractievoorzitters afgesproken dat we de komende periode tot eind volgende week gebruiken voor de voorbereiding op alle onderwerpen en op de financiën voor de finale week van 6 mei”, zei Van Zwol na een dag waarop volgens hem weer veel is gesproken over de financiën.

De partijen moeten het in de laatste week eens worden over een hoofdlijnenakkoord. Van Zwol zei er vertrouwen in te hebben dat ze eruit gaan komen, maar zegt ook dat “we nog een paar grote onderwerpen hebben die nog wel moeten worden afgerond. Of dat nou gaat om de woningbouw, de toekomst van de landbouw, van de agrarische sector”.

In die laatste week verwacht Van Zwol de nodige “discussies” tussen de onderhandelende partijen. Dan gaat het namelijk om het deels “uitruilen” en “zoeken naar samenhang” in het akkoord.

Volgens Dijkgraaf is het vertrouwen tussen de onderhandelaars de afgelopen weken gegroeid. “Zonder nou te zeggen dat het allemaal 100 procent is. Maar je merkt wel, ze snappen beter van elkaar hoe ze in het hele verhaal zitten.”

Aan de onderhandelingstafel is nog niet gesproken over een premierskandidaat. Op 15 mei moet er een hoofdlijnenakkoord liggen. Daarna moet, als het allemaal goed loopt, een kabinet worden gevormd die het hoofdlijnenakkoord gaat uitwerken tot een regeerprogramma.