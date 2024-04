Omtzigt over asiel: we houden ons aan internationale afspraken

Asiel blijft een struikelblok aan de formatietafel. NSC-leider Pieter Omtzigt herhaalde woensdag voorafgaand aan een nieuwe ronde van onderhandelingen dat hij vasthoudt aan de “basislijn” ten aanzien van de rechtstaat die de onderhandelende partijen in januari al zijn overeengekomen. Daarin staat onder meer dat bestaande verdragen en Europese wetgeving worden gerespecteerd.

Volgens mediaberichten eerder deze week zouden de partijen overwegen de aanhoudend hoge asielinstroom aan te merken als een crisissituatie. Dat zou mogelijk ruimte bieden om beperkende maatregelen te treffen die indruisen tegen internationale afspraken. Het demissionaire kabinet liet dit al eens uitzoeken en kwam tot de conclusie dat het niet kan. Zowel aan wetgeving als omstandigheden is sindsdien niets veranderd, zei asielstaatssecretaris Eric van der Burg dinsdag.

Woensdagochtend praten PVV, VVD, NSC en BBB verder over de financiën, een ander mogelijk struikelblok. De informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf ontvangen later op de dag het Centraal Planbureau (CPB), dat een aantal scenario’s moet gaan doorrekenen. Omtzigt verwacht daarom niet dat woensdag al knopen worden doorgehakt in de formatie. Hij benadrukt opnieuw dat er ook op onderdelen pas een akkoord is, als de partijen het overal over eens zijn.