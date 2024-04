Neergestoken medewerker ggz-instelling Heerlen overleden

De medewerker van een ggz-instelling in Heerlen die vorige week werd neergestoken, is dinsdag aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie woensdagochtend. De vrouw werd vorige week maandagmiddag neergestoken op het terrein van de instelling aan de John F. Kennedylaan. Korte tijd later hield de politie een 29-jarige vrouw uit Heerlen aan als verdachte.

Tussen het slachtoffer en de verdachte bestond in het verleden een “behandelrelatie”, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. De verdachte verschijnt donderdag voor de raadkamer. Ze wordt na de dood van het slachtoffer niet langer verdacht van poging tot moord of doodslag, maar van moord of doodslag, aldus de woordvoerder van het OM.