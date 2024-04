Overijssel trekt 16 miljoen euro uit voor leefbaarheid platteland

De provincie Overijssel trekt opnieuw miljoenen uit om de leefbaarheid op het platteland te verbeteren. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten (39-7) stemde woensdag in met een investering van 16 miljoen euro. In de vorige Statenperiode (2020-2023) had Overijssel al bijna 4 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor een stimuleringsregeling.

Dorpen, kernen en buurtschappen op het platteland met maximaal 15.000 inwoners kunnen bij de provincie subsidie aanvragen voor initiatieven die de leefbaarheid bevorderen. Het doel is om te zorgen voor onder meer voldoende bereikbare voorzieningen, versterking van de lokale economie en dat zowel jongeren als ouderen in hun dorp willen en kunnen blijven wonen. In de afgelopen jaren financierde Overijssel al ruim zeventig lokale projecten.